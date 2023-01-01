Служба новостей
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Служба новостей (сериал, 2012) смотреть онлайн

8.82012, The Newsroom 3 сезона
Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Сериал рассказывает про закулисную жизнь популярной информационно новостной программы на американском телевидение. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Служба новостей»

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