Служба новостей (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Анатомия новостей. Жизнь в прямом эфире. Телеведущие и репортеры в кадр�е и за кадром. Как устроена телевизионная кухня, сколько стоит свобода слова и какой ценой достается успех.



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