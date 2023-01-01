Биография

Дев Патель — яркий британский киноактер, лауреат и победитель множества киноконкурсов. Родился в Лондоне 23 апреля 1990 года. Будущая звезда киноэкрана родился в семье выходцев из Кении, имеет индийские корни. Артист окончил школу в Лондоне, с детства занимался боевыми искусствами, участвовал в школьных театральных постановках. На экране дебютировал в комедийном сериале для подростков «Молокососы», в который попал, не имея какого-либо актерского опыта. Дев Патель сыграл около 80 ролей в фильмах самых разных жанров. Ему удалось воплотить целый ряд абсолютно непохожих образов: подростка Анвара, благородного паладина в «Легенде о Зеленом рыцаре», официанта-сикха в «Отеле Мумбаи», Дэвида Копперфильда в экранизации Диккенса. В 2017 году номинирован на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии за лучшую роль второго плана в фильме «Лев». Однако наибольшую известность артисту принесла работа в «Миллионере из трущоб», где тогда еще очень юный Патель сыграл Джамаля Малика. За эту роль Патель получил премию Гильдии актеров и награду Британской киноакадемии.