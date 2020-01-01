Легенда о Зеленом Рыцаре (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Дев Патель в фэнтезийной драме, основанной на легенде XIV века. В канун Рождества племянник и единственный наследник короля Артура сэр Гавейн отправляется на праздничный ужин к дяде. Рождественский пир прерывает появление загадочного Зеленого рыцаря, который с порога требует поединка с любым из присутствующих. Гавейн принимает вызов незнакомца, вооружившись знаменитым мечом Артура. Юный сэр без промедлений отсекает незваному гостю голову. Однако Зеленый рыцарь, ничуть не смутившись, подбирает ее и уходит восвояси. И тут сэру Гавейну становится по-настоящему страшно, ведь по условиям поединка ровно через год Зеленый рыцарь нанесет ответный удар.
Легенда о Зеленом Рыцаре смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИрландия, Великобритания, США, Канада
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
- Режиссёр
Дэвид
Лоури
- Актёр
Дев
Патель
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- СЧАктриса
Сарита
Чоудри
- ШХАктёр
Шон
Харрис
- КДАктриса
Кейт
Дики
- Актёр
Ральф
Айнесон
- Актёр
Барри
Кеоган
- ЭКАктриса
Эрин
Келлиман
- АРАктриса
Анаис
Риццо
- Сценарист
Дэвид
Лоури
- ТХПродюсер
Тоби
Хальбрукс
- ДМПродюсер
Джеймс
М. Джонстон
- Продюсер
Дэвид
Лоури
- ТХПродюсер
Тим
Хэдингтон
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- Актриса дубляжа
Анна
Котова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Вера
Воронкова
- АБАктёр дубляжа
Артур
Бесчастный
- ЛМХудожница
Луиз
Мэтьюз
- МТХудожница
Малгожата
Тужаньская
- Монтажёр
Дэвид
Лоури
- ЭДОператор
Эндрю
Дроз Палермо
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт