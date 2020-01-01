Легенда о Зеленом Рыцаре (фильм, 2020) смотреть онлайн

Дев Патель в фэнтезийной драме, основанной на легенде XIV века. В канун Рождества племянник и единственный наследник короля Артура сэр Гавейн отправляется на праздничный ужин к дяде. Рождественский пир прерывает появление загадочного Зеленого рыцаря, который с порога требует поединка с любым из присутствующих. Гавейн принимает вызов незнакомца, вооружившись знаменитым мечом Артура. Юный сэр без промедлений отсекает незваному гостю голову. Однако Зеленый рыцарь, ничуть не смутившись, подбирает ее и уходит восвояси. И тут сэру Гавейну становится по-настоящему страшно, ведь по условиям поединка ровно через год Зеленый рыцарь нанесет ответный удар.



