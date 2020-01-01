Легенда о Зеленом Рыцаре
Wink
Фильмы
Легенда о Зеленом Рыцаре
5.12020, The Green Knight
Фэнтези, Драма124 мин18+

Легенда о Зеленом Рыцаре (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Дев Патель в фэнтезийной драме, основанной на легенде XIV века. В канун Рождества племянник и единственный наследник короля Артура сэр Гавейн отправляется на праздничный ужин к дяде. Рождественский пир прерывает появление загадочного Зеленого рыцаря, который с порога требует поединка с любым из присутствующих. Гавейн принимает вызов незнакомца, вооружившись знаменитым мечом Артура. Юный сэр без промедлений отсекает незваному гостю голову. Однако Зеленый рыцарь, ничуть не смутившись, подбирает ее и уходит восвояси. И тут сэру Гавейну становится по-настоящему страшно, ведь по условиям поединка ровно через год Зеленый рыцарь нанесет ответный удар.

Легенда о Зеленом Рыцаре смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Ирландия, Великобритания, США, Канада
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Легенда о Зеленом Рыцаре»