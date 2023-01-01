Биография

Алисия Викандер — актриса кино и телевидения. Лауреат премии «Оскар». Родилась в Гетеборге 3 октября 1988 года. Карьера артистки началась еще в детстве — в семилетнем возрасте она дебютировала на сцене Гетеборгской оперы. Принимала участие в постановках «Отверженные» и «Звуки музыки», училась в балетной школе. Позже переехала в столицу, Стокгольм, и прошла отбор в Королевскую балетную школу. В 16 лет бросила учебу ради съемок в сериале «Декабрьская мечта». Сегодня Алисия Викандер успешно снимается в разных лентах, на ее счету более 45 проектов. Актрису можно увидеть в таких фильмах, как «Воспоминания о будущем», «Девушка из Дании», «Свет в океане», «Королевский роман», «Анна Каренина», «Джейсон Борн», «Tomb Raider: Лара Крофт».