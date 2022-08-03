Погружение (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
7.82017, Submergence
Триллер, Мелодрама106 мин18+
О фильме
Джеймс МакЭвой и Алисия Викандер в пронзительной мелодраме, рассказывающей, как любовь помогает пережить любые испытания. Агент британской разведки Джеймс Мор и океанолог Даниэль Фландерс безумно любят друг друга. Но их разделяют тысячи километров: он – в плену у сомалийских террористов, она – в научной экспедиции глубоко под водой. Джеймс – на пороге смерти. Даниэль – на пороге величайшего открытия. Глядя в лицо страху, герои вспоминают, как они познакомились и полюбили друг друга. Встретятся ли влюбленные вновь?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ВВРежиссёр
Вим
Вендерс
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актриса
Алисия
Викандер
- СДАктёр
Селин
Джонс
- ЯШАктёр
Янник
Шюман
- ЖЛАктёр
Жан-Пьер
Лори
- АГАктриса
Андреа
Гваш
- АКАктёр
Адам
Кинтеро
- ЖБАктёр
Жюльен
Буаниш
- ЭДСценарист
Эрин
Дигнам
- ДЛСценарист
Дж.М.
Ледгард
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЮТАктёр дубляжа
Юрий
Титов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- БДОператор
Бенуа
Деби
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес