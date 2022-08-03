Погружение
Погружение (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

7.82017, Submergence
Триллер, Мелодрама106 мин18+

О фильме

Джеймс МакЭвой и Алисия Викандер в пронзительной мелодраме, рассказывающей, как любовь помогает пережить любые испытания. Агент британской разведки Джеймс Мор и океанолог Даниэль Фландерс безумно любят друг друга. Но их разделяют тысячи километров: он – в плену у сомалийских террористов, она – в научной экспедиции глубоко под водой. Джеймс – на пороге смерти. Даниэль – на пороге величайшего открытия. Глядя в лицо страху, герои вспоминают, как они познакомились и полюбили друг друга. Встретятся ли влюбленные вновь?

Страна
США, Испания, Франция, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

