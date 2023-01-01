Биография

Джеймс МакЭвой — шотландский актер. Родился в Глазго 21 апреля 1979 года. Первую роль в кино МакЭвой получил благодаря случайной встрече с режиссером — тот пришел в школу будущего актера, чтобы рассказать о Шекспире, а Джеймс оказался достаточно нахальным и потребовал дать ему роль в этом фильме. Позже влюбленность в девушку, учившуюся актерскому мастерству, привела артиста в Шотландскую королевскую академию музыки и драмы. Список фильмов Джеймса МакЭвоя открывается небольшими британскими проектами. За лентой «Последний король Шотландии» последовали работы в кинокартинах «Искупление» и «Особо опасен». В 2011 году МакЭвой впервые сыграл профессора Икс в экранизации знаменитых комиксов. Актер наиболее известен по таким проектам, как «Транс», «Сплит», «Взрывная блондинка» и «Стекло».