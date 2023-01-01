Темные начала (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Какие тайны скрывает магия? Фэнтези-сериал по мотивам книг Филипа Пулмана об альтернативной викторианской вселенной.



Двенадцатилетняя Лира Белаква живет и воспитывается в Оксфорде. У девочки нет родителей, а ее дядя лорд Азриел постоянно пропадает в экспедициях на севере. Их мир похож на наш привычный, за исключением пары особенностей. Всем управляет глобальная религиозная организация Магистериум, а у каждого человека есть свое животное — тотем и ангел-хранитель. В этой вселенной неспокойно: друга Лиры похищают, ее саму неожиданно приглашает в Лондон высокопоставленная исследовательница, а один из оксфордских ученых почему-то отдает девочке важнейший прибор... Какие изменения ждут этот волшебно-религиозный мир и саму Лиру?



Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс и Дафни Кин в легендарной истории о темной магии. Предлагаем вам смотреть «Темные начала» — сериал доступен онлайн на видеопортале Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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