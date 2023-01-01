Темные начала (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+55 мин
Темные начала
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Темные начала
Сезон 1 Серия 2
- 18+56 мин
Темные начала
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Темные начала
Сезон 1 Серия 4
- 18+56 мин
Темные начала
Сезон 1 Серия 5
- 18+54 мин
Темные начала
Сезон 1 Серия 6
- 18+56 мин
Темные начала
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Темные начала
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Какие тайны скрывает магия? Фэнтези-сериал по мотивам книг Филипа Пулмана об альтернативной викторианской вселенной.
Двенадцатилетняя Лира Белаква живет и воспитывается в Оксфорде. У девочки нет родителей, а ее дядя лорд Азриел постоянно пропадает в экспедициях на севере. Их мир похож на наш привычный, за исключением пары особенностей. Всем управляет глобальная религиозная организация Магистериум, а у каждого человека есть свое животное — тотем и ангел-хранитель. В этой вселенной неспокойно: друга Лиры похищают, ее саму неожиданно приглашает в Лондон высокопоставленная исследовательница, а один из оксфордских ученых почему-то отдает девочке важнейший прибор... Какие изменения ждут этот волшебно-религиозный мир и саму Лиру?
Джеймс МакЭвой, Кларк Питерс и Дафни Кин в легендарной истории о темной магии. Предлагаем вам смотреть «Темные начала» — сериал доступен онлайн на видеопортале Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыПриключения, Фэнтези, Зарубежные
Рейтинг
- УМРежиссёр
Уильям
МакГрегор
- ЛУРежиссёр
Лиэнн
Уэлхэм
- ДКАктриса
Дафни
Кин
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актёр
Кларк
Питерс
- ЭБАктёр
Эрион
Бакаре
- Актриса
Энн-Мэри
Дафф
- ККАктёр
Кит
Коннор
- АУАктёр
Амир
Уилсон
- УКАктёр
Уилл
Кин
- БФАктёр
Брайан
Фишер
- ДТСценарист
Джек
Торн
- АССценарист
Амелия
Спенсер
- ДКПродюсер
Джоэль
Коллинз
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ДФПродюсер
Дебора
Форте
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ДКХудожник
Джоэль
Коллинз
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ГШОператор
Гари
Шоу
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф