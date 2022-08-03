Темные начала (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Начало масштабной адаптации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана. В основу 1 сезона сериала легли события книги «Северное сияние» – смотрите «Темные начала» онлайн на Wink и узнайте о параллельном мире со стимпанк-технологиями и магией. Девочка-сирота Лира со своим деймоном Пантелеймоном учится в Иордан-колледже в Оксфорде. Ее лучший друг, Роджер Парслоу, прислуживает на местной кухне. Дядя Лиры, лорд Азриэл, делает важное открытие, связанное с Пылью – элементарным материалом, пронизывающим все в мире. Рассказав о своем исследовании в колледже, он вновь летит на север, сказав Лире, что не может взять ее с собой. Но работа Азриэла не нравятся Магистериуму, тоталитарной религиозной организации, сосредоточившей у себя львиную долю власти. Очень скоро Лира понимает, что в Оксфорде ей больше не место. Что предпримет девочка, когда похитят ее приятеля Роджера, узнаете, посмотрев онлайн в видеосервисе Wink сериал «Темные начала».
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время54 мин / 00:54
Рейтинг
- УМРежиссёр
Уильям
МакГрегор
- ЛУРежиссёр
Лиэнн
Уэлхэм
- ДКАктриса
Дафни
Кин
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- РУАктриса
Рут
Уилсон
- Актёр
Кларк
Питерс
- ЭБАктёр
Эрион
Бакаре
- Актриса
Энн-Мэри
Дафф
- ККАктёр
Кит
Коннор
- АУАктёр
Амир
Уилсон
- УКАктёр
Уилл
Кин
- БФАктёр
Брайан
Фишер
- ДТСценарист
Джек
Торн
- АССценарист
Амелия
Спенсер
- ДКПродюсер
Джоэль
Коллинз
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ДФПродюсер
Дебора
Форте
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ДКХудожник
Джоэль
Коллинз
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ГШОператор
Гари
Шоу
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф