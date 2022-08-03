Начало масштабной адаптации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана. В основу 1 сезона сериала легли события книги «Северное сияние» – смотрите «Темные начала» онлайн на Wink и узнайте о параллельном мире со стимпанк-технологиями и магией. Девочка-сирота Лира со своим деймоном Пантелеймоном учится в Иордан-колледже в Оксфорде. Ее лучший друг, Роджер Парслоу, прислуживает на местной кухне. Дядя Лиры, лорд Азриэл, делает важное открытие, связанное с Пылью – элементарным материалом, пронизывающим все в мире. Рассказав о своем исследовании в колледже, он вновь летит на север, сказав Лире, что не может взять ее с собой. Но работа Азриэла не нравятся Магистериуму, тоталитарной религиозной организации, сосредоточившей у себя львиную долю власти. Очень скоро Лира понимает, что в Оксфорде ей больше не место. Что предпримет девочка, когда похитят ее приятеля Роджера, узнаете, посмотрев онлайн в видеосервисе Wink сериал «Темные начала».



