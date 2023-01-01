Темные начала (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Начало масштабной адаптации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана. Смотрите 1 сезон сериала «Темные начала» в подписке Amediateka на Wink.



Девочка-сирота Лира со своим деймоном Пантелеймоном учится в Иордан-колледже в Оксфорде. Ее лучший друг, Роджер Парслоу, прислуживает на местной кухне. Дядя Лиры, лорд Азриэл, делает важное открытие, связанное с Пылью — элементарным материалом, пронизывающим все в мире. Рассказав о своем исследовании в колледже, он вновь летит на север, сказав Лире, что не может взять ее с собой. Но работа Азриэла не нравятся Магистериуму, тоталитарной религиозной организации, сосредоточившей у себя львиную долю власти. Очень скоро Лира понимает, что в Оксфорде ей больше не место.



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