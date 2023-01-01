Wink
Сериалы
Темные начала
1-й сезон

Темные начала (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.02019, His Dark Materials 8 серий
Фэнтези, Приключения18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Начало масштабной адаптации фэнтези-трилогии Филипа Пулмана. Смотрите 1 сезон сериала «Темные начала» в подписке Amediateka на Wink.

Девочка-сирота Лира со своим деймоном Пантелеймоном учится в Иордан-колледже в Оксфорде. Ее лучший друг, Роджер Парслоу, прислуживает на местной кухне. Дядя Лиры, лорд Азриэл, делает важное открытие, связанное с Пылью — элементарным материалом, пронизывающим все в мире. Рассказав о своем исследовании в колледже, он вновь летит на север, сказав Лире, что не может взять ее с собой. Но работа Азриэла не нравятся Магистериуму, тоталитарной религиозной организации, сосредоточившей у себя львиную долю власти. Очень скоро Лира понимает, что в Оксфорде ей больше не место.

Что предпримет девочка, когда похитят ее приятеля Роджера, узнаете, если будете смотреть сериал «Темные начала» в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Темные начала 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Приключения, Фэнтези

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Темные начала»