Биография

Энн-Мэри Дафф — британская театральная и киноактриса. Номинировалась на премии Лоренса Оливье и BATFA. Родилась в Саутхолле 8 октября 1970 года. Несмотря на недовольство родителей, твердо решила стать актрисой. Училась актерскому мастерству в Драматическом центре. Дафф не только снимается в кино, но и регулярно выходит на театральную сцену, в том числе участвует в постановках Королевского национального театра. Также участвовала в радиопостановках. Энн-Мэри Дафф сыграла 41 роль, впервые появившись на телеэкране в 1997 году в детективном сериале «Испытание и возмездие». Затем последовали роли второго плана в сериалах «Холби Сити» и «Аристократы». А первым появлением на большом экране стала роль в военно-исторической драме «Энигма». Широко известна стала после двух ролей: в криминальном сериале «Бесстыдники» и в исторической драме «Королева-девственница». Снялась в таких известных фильмах, как «Рожденные равными», «Скандальный дневник», «История мистера Полли», «Стать Джоном Ленноном».