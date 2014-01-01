Прежде чем я усну (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Атмосферный триллер о женщине, которая пытается вспомнить, кто она, с помощью видеодневника. Детектив с Колином Фертом и Николь Кидман в главных ролях.
Каждую ночь Кристина Лукас засыпает с пониманием того, что утром она ничего не сможет вспомнить. На рассвете женщина пугается при виде незнакомого мужчины в своей постели, который утверждает, что он — ее любящий муж Бен. Много лет назад она чудом выжила в ужасной автокатастрофе и теперь страдает амнезией. Лечащий врач советует женщине записывать на камеру все, что происходит в течение дня, чтобы помочь восстановить ее память. Но по мере того, как Кристина начинает вспоминать и узнавать правду о своем прошлом, она также обнаруживает опасные тайны и скрытые мотивы людей, которые ее окружают.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роуэн
Жоффе
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Бен
Кромптон
- Актриса
Энн-Мэри
Дафф
- АЛАктёр
Адам
Леви
- ГСАктёр
Гэбриел
Стронг
- ФМАктёр
Флинн
МакАртур
- ДЧАктёр
Дин-Чарльз
Чепмен
- ХБАктриса
Ханна
Блэмайерс
- Сценарист
Роуэн
Жоффе
- Продюсер
Марк
Ги�лл
- Продюсер
Ави
Лернер
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- МКХудожница
Мишель
Клэптон
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр