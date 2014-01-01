Прежде чем я усну (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Атмосферный триллер о женщине, которая пытается вспомнить, кто она, с помощью видеодневника. Детектив с Колином Фертом и Николь Кидман в главных ролях.



Каждую ночь Кристина Лукас засыпает с пониманием того, что утром она ничего не сможет вспомнить. На рассвете женщина пугается при виде незнакомого мужчины в своей постели, который утверждает, что он — ее любящий муж Бен. Много лет назад она чудом выжила в ужасной автокатастрофе и теперь страдает амнезией. Лечащий врач советует женщине записывать на камеру все, что происходит в течение дня, чтобы помочь восстановить ее память. Но по мере того, как Кристина начинает вспоминать и узнавать правду о своем прошлом, она также обнаруживает опасные тайны и скрытые мотивы людей, которые ее окружают.



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