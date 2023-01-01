Биография

Ави Лернер – продюсер, родился 13 октября 1947 года. За боевик «Рэмбо: Последняя кровь» получил антипремию «Золотая малина». Фильмография насчитывает более 300 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали «Одинокие сердца», «Черная орхидея», «16 кварталов», «88 минут», «Контракт», «Рэмбо IV», «Право на убийство» и др. Ави Лернер родился в Израиле. Первые шаги в сфере индустрии развлечений делал в качестве управляющего кинотеатром. Впоследствии он выкупил несколько кинотеатров и начал работать в качестве продюсера. Несколько лет прожил Йоханнесбурге (ЮАР), где основал продюсерский центр. Затем работал в Лос-Анджелесе. Одним из первых фильмов Ави Лернера стала военная драма «Прошлой зимой» (1984). Каждый год он выпускал по несколько фильмов. Пик карьеры пришелся на 2000-е. В 2005 году он продюсировал два фильма с Джошем Хартнеттом, комедийную мелодраму «Без ума от любви» и криминальный детектив «Черная орхидея», в котором также снялись Хилари Суонк, Скарлетт Йоханссон и Аарон Экхарт. В том же году он выпустил киноленту «Одинокие сердца» с Джоном Траволтой. В 2006 году еще одним успешным продюсерским проектом стал криминальный боевик «16 кварталов» с Брюсом Уиллисом в главной роли. В 2008 году на экраны вышел триллер «Право на убийство». Главные роли в кинокартине исполнили Аль Пачино и Роберт Де Ниро. В 2014 году Лернер продюсировал киноленту «Обитель проклятых».