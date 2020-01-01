Найти и уничтожить (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.22020, Search and Destroy
Боевики89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Потеряв весь свой отряд в попытках освободить заложников из плена украинского торговца оружием, офицер разведки Джон Каттер принимает решение уйти со службы и покончить с армией. Теперь он выполняет частные заказы, и однажды ему поступает запрос на уничтожение того самого оружейного барона. Месть будет очень жестокой.
Найти и уничтожить смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
2.7 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэнни
Лернер
- ДБАктёр
Дилан
Брюс
- ЮКАктёр
Юлиан
Костов
- Актёр
Сергей
Бадюк
- ТФАктёр
Тим
Феллингэм
- ЛГАктёр
Лесли
Грэнтхем
- БРАктёр
Башар
Рахаль
- АСАктёр
Атанас
Сребрев
- ОДАктёр
Оуэн
Дэвис
- КЛАктёр
Кристиан
Леватино
- ВПАктёр
Велислав
Павлов
- КУСценарист
Крэйг
Уолсер
- Продюсер
Ави
Лернер
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АГХудожница
Анна
Гелинова
- ИДХудожник
Иван
Дмитров
- АООператор
Антон
Огнянов
- ЛДКомпозитор
Люк
Дель Кастилло
- ТФКомпозитор
Тайлер
Форрест