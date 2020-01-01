Найти и уничтожить (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Потеряв весь свой отряд в попытках освободить заложников из плена украинского торговца оружием, офицер разведки Джон Каттер принимает решение уйти со службы и покончить с армией. Теперь он выполняет частные заказы, и однажды ему поступает запрос на уничтожение того самого оружейного барона. Месть будет очень жестокой.



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