Найти и уничтожить
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Найти и уничтожить

Найти и уничтожить (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.22020, Search and Destroy
Боевики89 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Потеряв весь свой отряд в попытках освободить заложников из плена украинского торговца оружием, офицер разведки Джон Каттер принимает решение уйти со службы и покончить с армией. Теперь он выполняет частные заказы, и однажды ему поступает запрос на уничтожение того самого оружейного барона. Месть будет очень жестокой.

Найти и уничтожить смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Болгария
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
2.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Найти и уничтожить»

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