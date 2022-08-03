Ограбление: Код 211 (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.02018, 211
Боевик, Криминал83 мин16+
О фильме
Юный хулиган Кенни отправляется на исправительные работы за драку в школе и попадает в команду Майка Чандлера, который берет мальчика с собой на патруль. Как назло, именно в этот день жестокие преступники совершают налет на банк, и Кенни оказывается в центре опаснейшей спецоперации.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ЙАРежиссёр
Йорк
Алек Шеклтон
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Софи
Скелтон
- Актёр
Майкл
Рейни мл.
- ДКАктёр
Дуэйн
Камерон
- Актёр
Уэстон
Кейдж
- КХАктёр
Кори
Хардрикт
- ОФАктёр
Ори
Феффер
- МБАктёр
Марк
Баснайт
- АСАктриса
Аманда
Серни
- МБАктёр
Майкл
Беллисарио
- ЙАСценарист
Йорк
Алек Шеклтон
- АФПродюсер
Айзек
Флорентайн
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- Продюсер
Ави
Лернер
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ДШАктёр дубляжа
Денис
Шалдин
- АГХудожница
Анна
Гелинова
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман