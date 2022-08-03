Ограбление: Код 211
Ограбление: Код 211 (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.02018, 211
Боевик, Криминал83 мин16+

О фильме

Юный хулиган Кенни отправляется на исправительные работы за драку в школе и попадает в команду Майка Чандлера, который берет мальчика с собой на патруль. Как назло, именно в этот день жестокие преступники совершают налет на банк, и Кенни оказывается в центре опаснейшей спецоперации.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ограбление: Код 211»