Биография

Анна Слынько – актриса. Награждена призами кинофестивалей Испании и России. Родилась в 1983 году. Выросла в семье петербургских работников искусства. Актерское образование получила в институте декоративно-прикладного искусства. В 2004-м, после получения диплома, была приглашена в труппу ТЮЗа. Много играет на театральной сцене. Первые роли Слынько исполнила еще в институте, особенно запомнилась ее Люба из «Фантазий Фарятьева». В ТЮЗе она играет Розу в «Маленьком принце» Экзюпери, Элли в «Волшебнике Изумрудного города» Волкова, Лилю в мюзикле «Ленька Пантелеев» Федорова. Кинематографическая карьера актрисы начинается в 2000 году и развивается вполне удачно. Начав с участия в эпизоде комедийного сериала «ОБЖ», в следующем году она сыграла главную роль в «Столичный скорый». Фильм собрал богатую коллекцию фестивальных наград. Главная роль у Слынько и в сериале «Городской романс» 2006 года. В 2008-м актриса играет главных персонажей сразу в четырех лентах. Это спортивная драма «Две сестры», детектив «Жизнь на двоих», боевик «Только вперед» и драма «Ты мне снишься...» Помимо того, актриса активно работает в дубляже и озвучивает анимационные фильмы.