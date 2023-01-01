Анна Слынько
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 25 марта 1983 г. (41 год)
Биография
Анна Слынько – актриса. Награждена призами кинофестивалей Испании и России. Родилась в 1983 году. Выросла в семье петербургских работников искусства. Актерское образование получила в институте декоративно-прикладного искусства. В 2004-м, после получения диплома, была приглашена в труппу ТЮЗа. Много играет на театральной сцене. Первые роли Слынько исполнила еще в институте, особенно запомнилась ее Люба из «Фантазий Фарятьева». В ТЮЗе она играет Розу в «Маленьком принце» Экзюпери, Элли в «Волшебнике Изумрудного города» Волкова, Лилю в мюзикле «Ленька Пантелеев» Федорова. Кинематографическая карьера актрисы начинается в 2000 году и развивается вполне удачно. Начав с участия в эпизоде комедийного сериала «ОБЖ», в следующем году она сыграла главную роль в «Столичный скорый». Фильм собрал богатую коллекцию фестивальных наград. Главная роль у Слынько и в сериале «Городской романс» 2006 года. В 2008-м актриса играет главных персонажей сразу в четырех лентах. Это спортивная драма «Две сестры», детектив «Жизнь на двоих», боевик «Только вперед» и драма «Ты мне снишься...» Помимо того, актриса активно работает в дубляже и озвучивает анимационные фильмы.
Фильмография
Актриса
- 7.4
Ужасающий 32024, 119 мин
- 6.1
Рубеж выживания2023, 112 минБесплатно
- 5.3
Плохая девочка2023, 76 мин
- 6.4
Свадебная резня2023, 111 мин
- 8.2
Оксен2023
- 8.1
Миссия в Москве2023, 117 мин
- 5.7
Метаморф2023, 101 минБесплатно
- 6.3
Без ума от кино2022, 95 мин
- 5.7
Заклятье. Дом тьмы2022, 86 минБесплатно
- 6.9
Что видно отсюда2022, 105 мин
- 8.3
Сказка о красавице Весне2022, 84 мин
- 6.5
Астрал. Женщина в черном2022, 95 минБесплатно
- 8.8
Мишки-обнимашки2022, 69 мин
- 6.9
Возрожденные2022, 93 минБесплатно
- 8.8
Пантеон2022
- 5.6
Хэллбендер2021, 79 минБесплатно
- 7.9
Мамочки2021, 96 мин
- 7.1
Проклятие. Дом с прислугой2020, 98 минБесплатно
- 7.5
Цена ошибки2020, 94 мин
- 9.0
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы2020, 84 минБесплатно