Сказка о красавице Весне (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Чешский фильм-сказка о жизнерадостной богине Весне, которая пытается остановить богиню зимы Морену, решившую править круглый год.



Давным-давно в маленькой деревушке родилась девочка, которой было суждено погибнуть от руки бога Смертяка. Но богиня Весна подарила малышке волшебные серьги-незабудки, защитившие ее от печальной участи. Позже девочку назовут Ярославой, и она вырастет доброй и веселой. Ее переливистый смех очень не нравится злобной богине зимы Морене, матери Смертяка. Была бы ее воля, она бы не уступала свою власть весь год. Чтобы исполнить эту мечту, Морена под видом обычной женщины отправляется в деревню, намереваясь заполучить заветные серьги. Вот только для этого нужно, чтобы Ярослава отдала их по своей воле.



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