Что видно отсюда (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Трогательная драма о деревенской женщине, обладающей даром предвидения, по одноименному роману Марьяны Леки из списка бестселлеров журнала «Шпигель». В маленькой деревушке в Вестервальде живут очень необычные люди. Например, пожилая Сельма время от времени видит во сне редкое животное окапи, и всякий раз после этого кто-то в деревне умирает. Однако предсказать, кто именно покинет этот мир, сновидица не может, поэтому после ее видений тревожатся все местные. Вместе с Сельмой проживает ее 22-летняя внучка Луиза, которая долго не может оправиться от смерти близкого друга и влюбляется в буддийского монаха. Саму Сельму много лет любит сосед по имени Оптик, у которого не хватает смелости признаться ей в своих чувствах, а мама Луизы Астрид заводит роман с мороженщиком.
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Рейтинг
- АЛРежиссёр
Арон
Леманн
- ЛВАктриса
Луна
Ведлер
- КМАктёр
Карл
Маркович
- ЙААктёр
Йоханнес
Алльмайер
- КШАк�триса
Катя
Штудт
- ГОАктёр
Голо
Ойлер
- КХАктриса
Коринна
Харфух
- РТАктриса
Розалия
Томас
- ЯШАктёр
Ясин
Шаллах
- ХЭАктриса
Хайди
Экс
- НЕАктриса
Нурие
Ендроссек
- АЛСценарист
Арон
Леманн
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АХАктёр дубляжа
Андрей
Хитрин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова