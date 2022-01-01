Что видно отсюда (фильм, 2022) смотреть онлайн

Трогательная драма о деревенской женщине, обладающей даром предвидения, по одноименному роману Марьяны Леки из списка бестселлеров журнала «Шпигель». В маленькой деревушке в Вестервальде живут очень необычные люди. Например, пожилая Сельма время от времени видит во сне редкое животное окапи, и всякий раз после этого кто-то в деревне умирает. Однако предсказать, кто именно покинет этот мир, сновидица не может, поэтому после ее видений тревожатся все местные. Вместе с Сельмой проживает ее 22-летняя внучка Луиза, которая долго не может оправиться от смерти близкого друга и влюбляется в буддийского монаха. Саму Сельму много лет любит сосед по имени Оптик, у которого не хватает смелости признаться ей в своих чувствах, а мама Луизы Астрид заводит роман с мороженщиком.



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