Мамочки
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Мамочки

Мамочки (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.92021, Matky
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

Блогерша, рожающая в прямом эфире; уставшая «яжмать»; мама, которая скоро родит и мать «не в ресурсе» — такие разные и такие похожие. Переплетенные судьбы, взлеты и падения, любовь и ненависть, расставания и возвращения — это и есть жизнь.

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Информация

Страна
Чехия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мамочки»

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