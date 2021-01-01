Мамочки (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.92021, Matky
Драмы, Мелодрамы96 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Блогерша, рожающая в прямом эфире; уставшая «яжмать»; мама, которая скоро родит и мать «не в ресурсе» — такие разные и такие похожие. Переплетенные судьбы, взлеты и падения, любовь и ненависть, расставания и возвращения — это и есть жизнь.
Мамочки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ВМРежиссёр
Войцех
Моравец
- ХВАктриса
Хана
Вагнерова
- ПГАктриса
Петра
Гржебичкова
- ГМАктриса
Габриэла
Марчинкова
- СНАктриса
Сандра
Новакова
- ЯПАктёр
Якуб
Прахарж
- ИЛАктёр
Иржи
Лангмайер
- ВПАктёр
Владимир
Поливка
- ШБАктёр
Штепан
Бенони
- ВНАктёр
Вацла�в
Неужил
- ЗМАктриса
Зузана
Маурери
- СНСценарист
Сандра
Новакова
- ВЗСценарист
Ванда
Заплатилкова
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ОБКомпозитор
Онджей
Брзобогатый
- АМКомпозитор
Алекс
Монтиро