Девушка по имени Джой устраивается горничной к состоятельным супругам Уме и Нираху. Их юная дочь Нид видит призрак умершего мужчины, который когда-то работал в еe отчем доме. Родители отказываются слушать рассказы девочки и сомневаются в еe психическом здоровье. Однако Джой доверяет Нид, ведь призрак начинает являться и ей тоже. О чем он хочет предупредить горничную и какие ещe тайны скрывает дом Умы и Нираха?

