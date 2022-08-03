Проклятие. Дом с прислугой (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка по имени Джой устраивается горничной к состоятельным супругам Уме и Нираху. Их юная дочь Нид видит призрак умершего мужчины, который когда-то работал в еe отчем доме. Родители отказываются слушать рассказы девочки и сомневаются в еe психическом здоровье. Однако Джой доверяет Нид, ведь призрак начинает являться и ей тоже. О чем он хочет предупредить горничную и какие ещe тайны скрывает дом Умы и Нираха?
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛТРежиссёр
Ли
Тхонгкхам
- ПСАктриса
Плойнарин
Сорнарин
- СЧАктриса
Савика
Чайядей
- ТСАктёр
Тхирапхат
Саякул
- КПАктриса
Каннапорн
Пуангтонг
- КПАктриса
Китапат
Понгрыа
- ВСАктриса
Венус
Саксири
- СЧАктёр
Сорабоди
Чангсири
- НСАктриса
Натани
Ситтхисаман
- РСАктриса
Ратчанок
Суваннакет
- АХАктриса
Алина
Хомсангпрадит
- ЛТСценарист
Ли
Тхонгкхам
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- ЛТМонтажёр
Ли
Тхонгкхам
- БХОператор
Брандт
Хэкни