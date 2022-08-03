Проклятие. Дом с прислугой
Wink
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Проклятие. Дом с прислугой
7.32020, Servant
Ужасы98 мин18+

Проклятие. Дом с прислугой (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Девушка по имени Джой устраивается горничной к состоятельным супругам Уме и Нираху. Их юная дочь Нид видит призрак умершего мужчины, который когда-то работал в еe отчем доме. Родители отказываются слушать рассказы девочки и сомневаются в еe психическом здоровье. Однако Джой доверяет Нид, ведь призрак начинает являться и ей тоже. О чем он хочет предупредить горничную и какие ещe тайны скрывает дом Умы и Нираха?

Страна
Таиланд
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проклятие. Дом с прислугой»