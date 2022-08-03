Танцующий в пустыне (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.22014, Desert Dancer
Драма, Музыка99 мин18+
О фильме
Фильм основан на невероятной, но реальной истории борьбы иранского танцора Афшина Гаффариана за свободу самовыражения через танец в стране, где этот вид искусства находится вне закона. Используя YouTube в качестве учебника, главный герой вместе с друзьями создает подпольную танцевальную группу. В пустыне, вдали от глаз полиции, они устраивают секретное танцевальное шоу.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Биография, Музыка
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РРАктёр
Рис
Ричи
- Актриса
Фрида
Пинто
- Актриса
Назанин
Бониади
- Актёр
Том
Каллен
- МКАктриса
Марама
Корлетт
- СКАктёр
Саймон
Кассианидес
- ДХАктёр
Давуд
Хадами
- ТСАктёр
Толга
Сафер
- АГАктёр
Акин
Гази
- БААктёр
Бамшад
Абеди-Амин
- ДКСценарист
Джон
Крокер
- АГСценарист
Афшин
Гаффариан
- ИМПродюсер
Изабелла
Мико
- КГАктёр дубляжа
Константин
Гайдук
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- СВАктёр дубляжа
Станислав
Войнич
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- ККОператор
Карлос
Каталан
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш