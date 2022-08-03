Танцующий в пустыне
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Танцующий в пустыне

Танцующий в пустыне (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.22014, Desert Dancer
Драма, Музыка99 мин18+

О фильме

Фильм основан на невероятной, но реальной истории борьбы иранского танцора Афшина Гаффариана за свободу самовыражения через танец в стране, где этот вид искусства находится вне закона. Используя YouTube в качестве учебника, главный герой вместе с друзьями создает подпольную танцевальную группу. В пустыне, вдали от глаз полиции, они устраивают секретное танцевальное шоу.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцующий в пустыне»