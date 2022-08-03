Фильм основан на невероятной, но реальной истории борьбы иранского танцора Афшина Гаффариана за свободу самовыражения через танец в стране, где этот вид искусства находится вне закона. Используя YouTube в качестве учебника, главный герой вместе с друзьями создает подпольную танцевальную группу. В пустыне, вдали от глаз полиции, они устраивают секретное танцевальное шоу.

