Хэллбендер
Хэллбендер
5.72021, Hellbender
Ужасы79 мин18+

Хэллбендер (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

16-летняя Иззи живет с матерью в уединенном доме в лесу. Она не ходит в школу и не общается со сверстниками – из-за редкого заболевания она слишком восприимчива к недугам. Тем не менее между ней и девушкой из «внешнего» мира Эмбер завязывается дружба, которая приводит к необратимым последствиям. Иззи понимает, что мать не отпускала ее на волю вовсе не из-за болезни – она пыталась защитить дочку от ее истинной кровожадной сущности.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллбендер»