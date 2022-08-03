Хэллбендер (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

16-летняя Иззи живет с матерью в уединенном доме в лесу. Она не ходит в школу и не общается со сверстниками – из-за редкого заболевания она слишком восприимчива к недугам. Тем не менее между ней и девушкой из «внешнего» мира Эмбер завязывается дружба, которая приводит к необратимым последствиям. Иззи понимает, что мать не отпускала ее на волю вовсе не из-за болезни – она пыталась защитить дочку от ее истинной кровожадной сущности.

