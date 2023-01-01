Миссия в Москве (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Динамичный боевик об отряде китайских полицейских, ловивших опасных преступников в Москве в лихие 90-е. Фильм вдохновлен реальными событиями.
1993 год. В поезде, идущем по направлению «Пекин —Мос�ква», происходит серия жестоких ограблений. Китайская полиция запускает международное расследование, поклявшись совершить правосудие над преступниками. Под руководством железнодорожного отдела формируется специальный отряд, который под видом предпринимателей направляют в столицу России. У них одна цель — выявить нарушителей и отправить их назад на родину. Однако уже на месте они выясняют, что готовится куда более масштабное ограбление подпольного казино.
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Информация
Рейтинг
- ГЯРежиссёр
Герман
Яу
- ЧХАктёр
Чжан
Ханьюй
- Актёр
Энди
Лау
- ХСАктёр
Хуан
Сюань
- ДМАктриса
Дженис
Мань
- ДГАктёр
Джейсон
Гу
- ЧБАктёр
Чжао
Бинжуй
- БНАктёр
Бай
Нарису
- ЧБАктёр
Чжан
Бэньюй
- ШЮАктриса
Шан
Юйсянь
- ЗБАктриса
Зина
Блахусова
- ЧДСценарист
Чэнь
Дамин
- ААСценарист
Ай
Ангуан
- МБПродюсер
Мин
Бивер Квэй
- СХПродюсер
Стивен
Хуэй
- МАПродюсер
Максим
Аджави
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АСАктриса дубляжа
Анна
Слынько
- АКАктёр дубляжа
Артем
Казюханов
- ДЧОператор
Джо
Чань
- МЧКомпозитор
Мак
Чунь-Хун