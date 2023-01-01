Миссия в Москве (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Динамичный боевик об отряде китайских полицейских, ловивших опасных преступников в Москве в лихие 90-е. Фильм вдохновлен реальными событиями.



1993 год. В поезде, идущем по направлению «Пекин —Мос�ква», происходит серия жестоких ограблений. Китайская полиция запускает международное расследование, поклявшись совершить правосудие над преступниками. Под руководством железнодорожного отдела формируется специальный отряд, который под видом предпринимателей направляют в столицу России. У них одна цель — выявить нарушителей и отправить их назад на родину. Однако уже на месте они выясняют, что готовится куда более масштабное ограбление подпольного казино.



Смогут ли служители порядка его остановить, расскажет фильм «Миссия в Москве» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Миссия в Москве смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.