Миссия в Москве
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Миссия в Москве
8.12023, 93 guo ji lie che da jie an: Mosike xing dong
Боевики, Криминал117 мин18+
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Миссия в Москве (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Динамичный боевик об отряде китайских полицейских, ловивших опасных преступников в Москве в лихие 90-е. Фильм вдохновлен реальными событиями.

1993 год. В поезде, идущем по направлению «Пекин —Москва», происходит серия жестоких ограблений. Китайская полиция запускает международное расследование, поклявшись совершить правосудие над преступниками. Под руководством железнодорожного отдела формируется специальный отряд, который под видом предпринимателей направляют в столицу России. У них одна цель — выявить нарушителей и отправить их назад на родину. Однако уже на месте они выясняют, что готовится куда более масштабное ограбление подпольного казино.

Смогут ли служители порядка его остановить, расскажет фильм «Миссия в Москве» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

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Информация

Страна
Китай, Россия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Детективы

Рейтинг

5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Миссия в Москве»

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