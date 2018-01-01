Хозяин (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой рабочий попадает под перекрестный огонь в конфликте между ветераном войны и его женой.



Остросюжетный триллер с Николасом Кейджем в главной роли. Переживающий финансовые проблемы парень по имени Бадди берется за любую подработку. Однажды бывший морпех Уолтер вместе со своей супругой Фэнси нанимает его, чтобы починить забор. Но судьба решает сыграть злую шутку — на город надвигается ураган, заставляя Бадди остаться ночевать в доме Уолтера. Однако когда наступает ночь, в особняке начинают происходить странные события. Теперь парень вынужден противостоять манипуляциям хозяев и попытаться выбраться живым из этого пугающего дома.



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