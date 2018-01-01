Биография

Алексей Макрецкий – актер театра и кино, поэт, музыкант и бард. Массовый зритель знает его по ролям в сериалах, а ценители театра любят его «живые образы» в спектаклях. Алексей родился в 1964 году в Ленинграде (Санкт-Петербург). Окончил ЯГТИ, актерский факультет (мастерская В. Андрушкевича). После получения диплома служил в театре «Эксперимент» (Ленинград). Затем актер некоторое время жил и работал в Израиле. Он сотрудничал с несколькими театрами: «Русская антреприза Михаила Козакова», городской театр Хайфы. В соавторстве с другими творческими людьми он основал в Израиле театр «Шарабан». В 2005 году Макрецкий вернулся в Россию и поступил в труппу Драм. театра Сатиры на Васильевском. Через два года он перешел в Театр Комедии им. Н. П. Акимова. Среди театральных работ Алексея Макрецкого: «Мой вишневый садик», «Сплошные неприятности» «Деревенская жена». В кино актер снимается нечасто, но в его резюме есть интересные и глубокие роли. Фильмы Алексея Макрецкого: «Ирония любви», «Возмездие», «Шеф 2», «Гончие» и другие. Актер также занимается озвучиванием иностранных фильмов, он играет на гитаре и фортепиано, пишет песни. Макрецкий является лауреатом многих песенных конкурсов авторской песни, включая международные. Именно он написал текст песен для сериала «Псевдоним «Албанец-2».