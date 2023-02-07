История китайских призраков: Смертная любовь
Wink
Фильмы
История китайских призраков: Смертная любовь
7.92020, Qian nü you hun: Ren jian qing
Мелодрама, Фэнтези96 мин18+

История китайских призраков: Смертная любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Фэнтези-эпик о молодом ученом, влюбившемся в мертвую девушку, вынужденную служить коварному демону. Новая адаптация классических произведений писателя Пу Сунлина, по мотивам которых продюсер Цуй Харк выпустил культовую картину «Китайская история призраков» (1987). Студент Нин Цай Шен едет в столицу на экзамен, чтобы стать государственным чиновником. В пути он встречает прекрасную Не Сяо Цянь, которая завладевает сердцем юноши. Вот только она — призрак, прислуживающий злобному Лао Лао, и хозяин приказал ей забрать у Цай Шена всю жизненную энергию. Для Сяо Цянь это оказывается слишком тяжелой задачей — она тоже начинает испытывать чувства к своей жертве. К тому же защищать Цай Шена от опасностей вызывается могучий охотник на демонов. Что предпримет подлый Лао Лао, узнаете, посмотрев онлайн на Wink фильм «История китайских призраков: Смертная любовь» (2020).

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История китайских призраков: Смертная любовь»