История китайских призраков: Смертная любовь (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фэнтези-эпик о молодом ученом, влюбившемся в мертвую девушку, вынужденную служить коварному демону. Новая адаптация классических произведений писателя Пу Сунлина, по мотивам которых продюсер Цуй Харк выпустил культовую картину «Китайская история призраков» (1987). Студент Нин Цай Шен едет в столицу на экзамен, чтобы стать государственным чиновником. В пути он встречает прекрасную Не Сяо Цянь, которая завладевает сердцем юноши. Вот только она — призрак, прислуживающий злобному Лао Лао, и хозяин приказал ей забрать у Цай Шена всю жизненную энергию. Для Сяо Цянь это оказывается слишком тяжелой задачей — она тоже начинает испытывать чувства к своей жертве. К тому же защищать Цай Шена от опасностей вызывается могучий охотник на демонов. Что предпримет подлый Лао Лао, узнаете, посмотрев онлайн на Wink фильм «История китайских призраков: Смертная любовь» (2020).
Рейтинг
- ЛЧРежиссёр
Линь
Чжэньчжао
- ЭЛАктриса
Элинор
Ли
- ЧСАктёр
Чэнь
Синсюй
- ЮВАктёр
Юэнь
Ва
- НЧАктёр
Норман
Чу
- КЛАктёр
Кен
Лок
- СЧАктёр
Стивен
Чун
- ВЧАктёр
Ван
Чжихун
- ЧЧАктёр
Чжан
Чуньчжун
- ЧШСценарист
Чжан
Шэнфань
- ПААктриса дубляжа
Полина
Авдеенко
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- АМАктёр дубляжа
Алексей
Макрецкий
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- ЧЮКомпозитор
Чжу
Юньбянь