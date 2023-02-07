Фэнтези-эпик о молодом ученом, влюбившемся в мертвую девушку, вынужденную служить коварному демону. Новая адаптация классических произведений писателя Пу Сунлина, по мотивам которых продюсер Цуй Харк выпустил культовую картину «Китайская история призраков» (1987). Студент Нин Цай Шен едет в столицу на экзамен, чтобы стать государственным чиновником. В пути он встречает прекрасную Не Сяо Цянь, которая завладевает сердцем юноши. Вот только она — призрак, прислуживающий злобному Лао Лао, и хозяин приказал ей забрать у Цай Шена всю жизненную энергию. Для Сяо Цянь это оказывается слишком тяжелой задачей — она тоже начинает испытывать чувства к своей жертве. К тому же защищать Цай Шена от опасностей вызывается могучий охотник на демонов. Что предпримет подлый Лао Лао, узнаете, посмотрев онлайн на Wink фильм «История китайских призраков: Смертная любовь» (2020).

