История китайских призраков: Смертная любовь
Актёры и съёмочная группа фильма «История китайских призраков: Смертная любовь»

Режиссёры

Линь Чжэньчжао

Линь Чжэньчжао

Lin Zhenzhao
Режиссёр

Актёры

Элинор Ли

Элинор Ли

Eleanor Lee
АктрисаNie Xiao Qian
Чэнь Синсюй

Чэнь Синсюй

Chen Xingxu
АктёрNing Cai Chen
Юэнь Ва

Юэнь Ва

Yuen Wah
АктёрYan Chi Xia
Норман Чу

Норман Чу

Norman Chu
АктёрLao Lao
Кен Лок

Кен Лок

Ken Lok
Актёр
Стивен Чун

Стивен Чун

Steven Cheung
Актёр
Ван Чжихун

Ван Чжихун

Wang Zhihong
Актёр
Чжан Чуньчжун

Чжан Чуньчжун

Zhang Chunzhong
Актёр

Сценаристы

Чжан Шэнфань

Чжан Шэнфань

Zhang Shengfan
Сценарист

Актёры дубляжа

Полина Авдеенко

Полина Авдеенко

Актриса дубляжа
Иван Чабан

Иван Чабан

Актёр дубляжа
Алексей Макрецкий

Алексей Макрецкий

Актёр дубляжа
Юрий Красиков

Юрий Красиков

Актёр дубляжа
Елизавета Чабан

Елизавета Чабан

Актриса дубляжа

Композиторы

Чжу Юньбянь

Чжу Юньбянь

Zhu Yunbian
Композитор