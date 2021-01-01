Киберпанк 2049: Битва роботов (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Парень делает сложный моральный выбор: спасти любимого деда или сотни беззащитных людей. Яркая анимация с тайваньским колоритом в жанре фэнтези.



На район, где находится старинный храм, обрушивается несчастье. Богатая корпорация задумала снести историческое здание и близлежащие дома, чтобы построить на территории элитный жилой комплекс. Молодые ребята решили поднять значимость храма и добиться для него статуса культурного наследия. Для этого они намереваются выиграть в международной битве роботов, которая проходит каждый год. В компании есть парень по имени Вэй, внук хранителя храма. Когда он узнает, что его дедушка нуждается в срочной и дорогой операции по пересадке сердца, он решает продать землю у храма. Но последствия его решения слишком серьезны: сотни людей остаются без крова и выходят на улицы против корпорации.



Смогут ли жители района вернуть себе дома и что будет делать Вэй, узнаете в фэнтезийной анимации «Киберпанк 2049: Битва роботов», смотреть онлайн которую можно на Wink!



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