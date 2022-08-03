Кайт (фильм, 2014) смотреть онлайн

Отец девушки по имени Кайт, полицейский, гибнет от рук мафии. Она клянется найти и покарать виновных. Под руководством напарника она становится холодным и бескомпромиссным убийцей. Однако появление ловкого и бесстрашного молодого человека резко меняет жизнь Кайт, которая начинает понимать, что и убийце не чужды чувства…

