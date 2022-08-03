Кайт
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Кайт

Кайт (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.72014, Kite
Боевик, Триллер86 мин18+

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О фильме

Отец девушки по имени Кайт, полицейский, гибнет от рук мафии. Она клянется найти и покарать виновных. Под руководством напарника она становится холодным и бескомпромиссным убийцей. Однако появление ловкого и бесстрашного молодого человека резко меняет жизнь Кайт, которая начинает понимать, что и убийце не чужды чувства…

Страна
ЮАР, США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кайт»