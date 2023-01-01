Биография

Деон Лотз – актер кино. Большинство кинопроектов, в которых снимался, – это телевизионные сериалы и полнометражные фильмы в жанрах драма, триллер и криминал. На счету актера более шестидесяти фильмов. Тем не менее практически все роли Деона Лотза – это эпизодические или второстепенные персонажи. Часто играет в одних картинах с такими актерами как Мэттью Дилан Робертс, Альберт Мариц, Дэнни Кеог и Андре Джейкобс. Имеет множество совместных работ с режиссером и сценаристом Сэлмоном де Ягером. Также снялся в нескольких картинах продюсеров Яна дю Плесси и Женевьевы Хофмайер. Первыми серьезными проектами в сфере кино стали небольшие роли в фильмах «Последствия» и «Протей». Обе картины вышли на экраны в 2003 году. Сразу после них актера пригласили на съемки боевика-триллера «Взрыв», который был выпущен в 2004 году. Наиболее известные фильмы Деона Лотза – мелодрама «Невидимый мир» (2007) и биографическая драма «Долгая дорога к свободе» (2013). Также сыграл в таких популярных телесериалах как «Черное зеркало» (2011-2019), «Воин» (2019) и «Валландер» (2009-2015). Некоторым зрителям известен благодаря ролям в фильмах «Убийца игры знакомств», «Номер 37», «Черная красавица» и «Информатор».