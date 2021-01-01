Ганзель, Гретель и Агентство Магии (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Знаменитые брат и сестра расследуют загадочное исчезновение короля. «Ганзель, Гретель и Агентство магии» — мультфильм, где волшебство сказки сочетается со шпионскими приключениями.
В волшебном королевстве действует секретное Агентство магической безопасности. Когда неожиданно средь бела дня пропадает король, раскрыть дело берутся профессионалы. Лучший агент Гретель со всей серьезностью подходит к миссии, но вдруг получает необычного напарника — своего непоседливого брата Ганзеля. Вместе они погружаются в мир заклинаний, превращений и колдовства, где каждое новое открытие приближает их к разгадке. Однако из-за давних разногласий сработаться им будет непросто!
Кто же похитил короля? Удастся ли брату и сестре стать настоящей командой? Магическое приключение ждет юных зрителей в мультфильме «Ганзель, Гретель и Агенство магии». Смотреть его можно в нашем онлайн-кинотеатре.
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СтранаРоссия, США
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- АЦРежиссёр
Алексей
Цицилин
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- ИОАктриса
Ирина
Обрезкова
- АМАктёр
Алексей
Макрецкий
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- АЦСценарист
Алексей
Цицилин
- ВНСценарист
Владимир
Николаев
- АЗСценарист
Алексей
Замыслов
- АКСценарист
Андрей
Кореньков
- ЮМПродюсер
Юрий
Москвин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ВНПродюсер
Владимир
Николаев
- АЗХудожник
Алексей
Замыслов
- ВНХудожник
Владимир
Николаев
- АЦХудожник
Алексей
Цицилин
- АЦМонтажёр
Алексей
Цицилин
- БДКомпозитор
Брэд
Джозеф Брик