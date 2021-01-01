Ганзель, Гретель и Агентство Магии
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Ганзель, Гретель и Агентство Магии

Ганзель, Гретель и Агентство Магии (фильм, 2021) смотреть онлайн

9.42021, Secret Magic Control Agency
Мультфильм, Комедия99 мин6+
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О фильме

Знаменитые брат и сестра расследуют загадочное исчезновение короля. «Ганзель, Гретель и Агентство магии» — мультфильм, где волшебство сказки сочетается со шпионскими приключениями.

В волшебном королевстве действует секретное Агентство магической безопасности. Когда неожиданно средь бела дня пропадает король, раскрыть дело берутся профессионалы. Лучший агент Гретель со всей серьезностью подходит к миссии, но вдруг получает необычного напарника — своего непоседливого брата Ганзеля. Вместе они погружаются в мир заклинаний, превращений и колдовства, где каждое новое открытие приближает их к разгадке. Однако из-за давних разногласий сработаться им будет непросто!

Кто же похитил короля? Удастся ли брату и сестре стать настоящей командой? Магическое приключение ждет юных зрителей в мультфильме «Ганзель, Гретель и Агенство магии». Смотреть его можно в нашем онлайн-кинотеатре.

Ганзель, Гретель и Агентство Магии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия, США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»