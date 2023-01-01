Биография

Алексей Замыслов – один из талантливых, но пока малоизвестных деятелей российского кинематографа. Он успешно совмещает сразу несколько амплуа: сценариста, художника и режиссера, при этом работая в детском и семейном мультипликационном жанре. Как художник и сценарист Алексей Замыслов занимается разработкой эскизов каждого кинопроекта, прорисовкой кадров, организует графическое оформление и многое другое. К созданию фильмов Алексей Замыслов приступил в 2012 году. Он выступил в качестве художника полнометражного мультфильма «Снежная королева» по знаменитой среди детей и взрослых сказке о противостоянии Герды и Кая жестокой правительнице холодного северного мира. Лента получилась столь успешной, что было решено создать несколько ее продолжений. Это было поручено заслужившему доверие режиссеру Алексею Замыслову, который также незамедлительно приступил к созданию сценариев. В итоге на экранах вышли еще три части мультфильма «Снежная королева», получившие подзаголовки «Перезаморозка», «Огонь и лед» и «Зазеркалье». В 2019 году по мотивам проекта вышел уже полноценный мультсериал: «Снежная Королева: Хранители Чудес». Кроме того, Замыслов приложил руку к созданию нескольких выпусков мультипликационного проекта «МУЛЬТ в кино».