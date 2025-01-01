Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» (фильм, 2025) смотреть онлайн

Анимационное продолжение истории о Ганзеле и Гретель, которые расследуют магические преступления. Мультфильм «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"» (2025) можно посмотреть на видеосервисе Wink.



Сестра и брат Гретель и Ганзель — элитные агенты, работающие на Отдел Магической Безопасности, специальное подразделение, которое привлекается, когда обычные методы бессильны, а ситуацию может спасти только чудо. Их специализация — расследование самых запутанных преступлений в волшебном мире. Их новая миссия — выяснить, кто и зачем погрузил принцессу в загадочный сон. Неожиданным партнером в этом деле становится благородный, хоть и заносчивый принц Рагнар. В поисках ответов героям придется побывать в разных уголках сказочной вселенной, например в логове ведьм и мистическом замке графа Дракулы. На пути их будут ждать ловушки и опасные противники, но для Гретель и Ганзеля нет невыполнимых миссий, особенно если на кону судьба целого королевства.



Выяснят ли суперагенты, кто усыпил принцессу? Узнаете в новой российской анимации: проект «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"» онлайн будет доступен на Wink.



Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.