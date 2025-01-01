Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Анимационное продолжение истории о Ганзеле и Гретель, которые расследуют магические преступления. Мультфильм «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"» (2025) можно посмотреть на видеосервисе Wink.
Сестра и брат Гретель и Ганзель — элитные агенты, работающие на Отдел Магической Безопасности, специальное подразделение, которое привлекается, когда обычные методы бессильны, а ситуацию может спасти только чудо. Их специализация — расследование самых запутанных преступлений в волшебном мире. Их новая миссия — выяснить, кто и зачем погрузил принцессу в загадочный сон. Неожиданным партнером в этом деле становится благородный, хоть и заносчивый принц Рагнар. В поисках ответов героям придется побывать в разных уголках сказочной вселенной, например в логове ведьм и мистическом замке графа Дракулы. На пути их будут ждать ловушки и опасные противники, но для Гретель и Ганзеля нет невыполнимых миссий, особенно если на кону судьба целого королевства.
Выяснят ли суперагенты, кто усыпил принцессу? Узнаете в новой российской анимации: проект «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"» онлайн будет доступен на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- ВНРежиссёр
Владимир
Николаев
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ПААктриса
Полина
Авдеенко
- ИОАктриса
Ирина
Обрезкова
- Актриса
Юлия
Рудина
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- ЮРАктёр
Юрий
Романов
- ВВАктриса
Виктория
Войнич-Слуцкая
- АКАктёр
Артем
Крылов
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- АВАктёр
Александр
Васильев
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- АМАктёр
Алексей
Макрецкий
- ВМАктёр
Валентин
Морозов
- АПАктёр
Андрей
Пирог
- АТАктёр
Андрей
Тенетко
- ДСАктёр
Дмитрий
Стрелков
- ИЧАктриса
Ирина
Чумантьева
- РЩАктриса
Регина
Щукина
- АЗСценарист
Алексей
Замыслов
- ВНСценарист
Владимир
Николаев
- ДССценарист
Дмитрий
Соколов
- ВНПродюсер
Владимир
Николаев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АЗХудожник
Алексей
Замыслов
- АЕКомпозитор
Артём
Ермоленко
- МГКомпозитор
Максим
Громенко
- КЗКомпозитор
Кирилл
Захарченко