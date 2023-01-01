Биография

Регина Щукина – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 9 октября 1973 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 100 ролей дубляжа. Известность актрисе принесло участие в многосерийном детективе «Агентство "Золотая пуля"», в рейтинговых мелодрамах «Линии судьбы», «Старшеклассники» и др. В 1999 году стала выпускницей СПбГАТИ (мастерская С. Спивака). После окончания вуза была приглашена в Театр на Фонтанке, на сцене которого исполнила более 17 ролей. Участвовала в антрепризных спектаклях. Первым фильмом Регины Щукиной стал многосерийный комедийный детектив «Агентство НЛС». В 2002 году актриса снялась в сериале «Агентство "Золотая пуля"» с Андреем Соколовым в главной роли. Спустя год участвовала в съемках многосерийной мелодрамы «Линии судьбы». В 2006 году на экраны вышел комедийный сериал «Старшеклассники». Одну из ролей Регина Щукина исполнила в многосерийной исторической драме «Все началось в Харбине». Участвовала в съемках рейтингового сериала «Последняя статья журналиста». Актриса профессионально занимается закадровым озвучиванием иностранных фильмов, мультфильмов и сериалов. Ее голосом говорят герои таких популярных кинокартин, как «Он и Она», «Невидимый гость», «Мамочка», мультфильмов «Как приручить дракона», «История игрушек» и др.