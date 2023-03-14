Моя пиратская свадьба (Фильм, 2022 год) смотреть онлайн

Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
8.22022, Shotgun Wedding
Боевик, Мелодрама96 мин18+
О фильме

Дженнифер Лопес и Джош Дюамель в романтической комедии с элементами боевика от режиссера «Идеального голоса» — о паре, чья свадьба обернулась захватом заложников. Дарси и Том готовятся к свадебной церемонии. Дарси не хотела большого праздника, но ее жених-бейсболист вызвался максимально удешевить весь процесс. Для этого они вместе с родственниками отправляются на Филиппины, но напряжение между гостями и виновниками торжества ощущается все больше и больше. Не помогает разрядить обстановку и бывший Дарси, который приезжает по приглашению ее отца. Перед самой церемонией жених и невеста ссорятся и лишь потом замечают, что всех гостей взяли в заложники пираты. Теперь Тому и Дарси предстоит вызволить родственников и стать настоящими героями праздника, а наблюдать за этим вы сможете, если будете смотреть онлайн фильм 2022 года «Моя пиратская свадьба» в хорошем качестве в сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя пиратская свадьба»