Моя пиратская свадьба (Фильм, 2022 год) смотреть онлайн

Дженнифер Лопес и Джош Дюамель в романтической комедии с элементами боевика от режиссера «Идеального голоса» — о паре, чья свадьба обернулась захватом заложников. Дарси и Том готовятся к свадебной церемонии. Дарси не хотела большого праздника, но ее жених-бейсболист вызвался максимально удешевить весь процесс. Для этого они вместе с родственниками отправляются на Филиппины, но напряжение между гостями и виновниками торжества ощущается все больше и больше. Не помогает разрядить обстановку и бывший Дарси, который приезжает по приглашению ее отца. Перед самой церемонией жених и невеста ссорятся и лишь потом замечают, что всех гостей взяли в заложники пираты. Теперь Тому и Дарси предстоит вызволить родственников и стать настоящими героями праздника.


