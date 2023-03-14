Моя пиратская свадьба (Фильм, 2022 год) смотреть онлайн
Дженнифер Лопес и Джош Дюамель в романтической комедии с элементами боевика от режиссера «Идеального голоса» — о паре, чья свадьба обернулась захватом заложников. Дарси и Том готовятся к свадебной церемонии. Дарси не хотела большого праздника, но ее жених-бейсболист вызвался максимально удешевить весь процесс. Для этого они вместе с родственниками отправляются на Филиппины, но напряжение между гостями и виновниками торжества ощущается все больше и больше. Не помогает разрядить обстановку и бывший Дарси, который приезжает по приглашению ее отца. Перед самой церемонией жених и невеста ссорятся и лишь потом замечают, что всех гостей взяли в заложники пираты. Теперь Тому и Дарси предстоит вызволить родственников и стать настоящими героями праздника, а наблюдать за этим вы сможете, если будете смотреть онлайн фильм 2022 года «Моя пиратская свадьба» в хорошем качестве в сервисе Wink.
- ДМРежиссёр
Джейсон
Мур
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актёр
Ленни
Кравиц
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- СБАктриса
Соня
Брага
- Актёр
Чич
Марин
- СКАктёр
Стив
Култер
- ДКАктриса
Д’Арси
Карден
- КЭАктриса
Калли
Эрнандес
- ДБАктёр
Десмин
Боргес
- МХСценарист
Марк
Хаммер
- КБПродюсер
Кортни
Бакстер
- Продюсер
Дэвид
Хоберман
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- РНАктёр дубляжа
Роман
Никитин
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- БХХудожник
Браулио
Хиль
- ДКМонтажёр
Дарольд
Кротзер
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ПТКомпозитор
Пинар
Топрак