Биография

Дэвид Эллиот Хоберман – американский продюсер, режиссер, актер родом из Нью-Йорка. День рождения: 19 сентября 1952 г. Членом совета директоров Саффолкского университета в Бостоне, а также Попечительского совета Музея Хаммера в Лос-Анджелесе. Будущий продюсер Дэвид Хоберман появился на свет в семье радиоведущего Бернарда Гилберта «Бена» Хобермана, известного тем, что первым запустил формат «все говорят» на радиостанции «KABC» в Лос-Анджелесе. Дэвида Хобермана – средний сын, его младшую сестру созвут Джоан, а старший брат Томас выбрал профессию адвоката в сфере киноиндустрии. В Голливуде продюсер известен, как основатель собственной компании «Mandeville Films and Television», тесно сотрудничающей с компанией «Дисней». Сегодня совладельцем является также продюсер Тодд Либерман. Начало успешной карьеры в качестве продюсера положил фильм Дэвида Хобермана «Боец» (2010 г.) с Марком Уолбергом и Кристианом Бэйлом в главных ролях, награжденный сразу двумя статуэтками «Оскар». Фантастическим богатым его сделал ремейк диснеевской сказки «Красавица и чудовище» (2017 г.), принесший в прокате по всему миру невообразимые 1;2 млрд. $, покрыв бюджет съемок (160 млн. $) в 7;5 раз. В настоящее время «Mandeville Films» ведет съемки сразу 12 проектов, один из которых – очередная громкая экранизация «Синдбад».