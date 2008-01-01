Райский проект (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Мистический триллер с Полом Уокером о мужчине, который, загадочным образом пережив смертную казнь, оказывается рабочим в странной психиатрической клинике. Бен — бывший заключенный, а теперь примерный семьянин. Когда компания, на которую он работает, узнает о его темном прошлом, Бена решают уволить. Он не находит других вариантов заработка, кроме как согласиться на предложение своего брата Рики, который недавно вышел из тюрьмы. Но задуманное им ограбление идет не по плану, умирают невинные люди, и в результате Бена приговаривают к смертной казни. Однако он приходит в себя в психиатрической клинике с религиозным уклоном. К нему здесь относятся как к разнорабочему, а загадочный мужчина предупреждает, что покидать территорию ему ни в коем случае нельзя: если он попытается вернуться к семье, то погибнет. Ведь по сути он уже мертв. Что это — реальность или разыгравшееся воображение, расскажет фильм «Райский проект» 2008 года. Смотреть онлайн его можно на Wink.



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