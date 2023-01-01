Ламбер Вильсон
Lambert Wilson
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 3 августа 1958 г. (66 лет)
Биография
Ламбер Вильсон — французский актер, известный по участию в ряде голливудских блокбастеров. Обладатель премии Жана Габена. Родился в коммуне Нёйи-сюр-Сен на окраине Парижа 3 августа 1958 года. Отец работал директором театра, поэтому мальчик рос в творческой среде. Но он изначально решил, что не будет театральным актером, а станет сниматься в Голливуде. После школы он уехал в Лондон, где получил степень бакалавра театральных искусств, а затем отправился реализовывать мечту. Дебют Ламбера Вильсона состоялся в оскароносном фильме «Джулия», но первая попытка построить карьеру в американском кино провалилась. Ламбер вернулся на родину, где снялся в фильмах «Жандарм и инопланетяне», «Леди Оскар» и «Бум 2». Затем снова попытался добиться славы за океаном, снявшись в фильмах «Пять дней одного лета» и «Сахара», но оба проекта оказались провальными, несмотря на звездных исполнителей главных ролей. После этого Ламбер начал играть в театре, время от времени снимаясь во французском кино. Фильмы «Зима 54, аббат Пьер» и «Светские львы» сделали его известным. Третья попытка покорить Голливуд оказалась удачной — актер сыграл в трех частях культовой саги «Матрица», а также снялся в фильмах «Женщина-кошка» и «В ловушке времени». Добившись успеха, он продолжил сниматься в европейских фильмах, регулярно получая хорошие отзывы от критиков и награды кинофестивалей, в том числе и в Каннах. Фильмография актера насчитывает более 50 картин.
Фильмография
Актёр
- 9.0
Эрнест и Селестина: Новые приключения2022, 77 мин
- 7.4
Девушка в зеленом берете2018, 96 мин
- 8.3
Ой, мамочки2017, 90 мин
- 9.1
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя2012, 76 мин
- 9.2
Джунгли зовут! В поисках Марсупилами2012, 100 мин
- 8.2
Райский проект2008, 95 мин
- 8.8
Вавилон Н.Э.2008, 96 мин
- 8.9
Без изъяна2007, 104 минБесплатно
- 9.3
Бум 21982, 103 мин