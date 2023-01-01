Биография

Ламбер Вильсон — французский актер, известный по участию в ряде голливудских блокбастеров. Обладатель премии Жана Габена. Родился в коммуне Нёйи-сюр-Сен на окраине Парижа 3 августа 1958 года. Отец работал директором театра, поэтому мальчик рос в творческой среде. Но он изначально решил, что не будет театральным актером, а станет сниматься в Голливуде. После школы он уехал в Лондон, где получил степень бакалавра театральных искусств, а затем отправился реализовывать мечту. Дебют Ламбера Вильсона состоялся в оскароносном фильме «Джулия», но первая попытка построить карьеру в американском кино провалилась. Ламбер вернулся на родину, где снялся в фильмах «Жандарм и инопланетяне», «Леди Оскар» и «Бум 2». Затем снова попытался добиться славы за океаном, снявшись в фильмах «Пять дней одного лета» и «Сахара», но оба проекта оказались провальными, несмотря на звездных исполнителей главных ролей. После этого Ламбер начал играть в театре, время от времени снимаясь во французском кино. Фильмы «Зима 54, аббат Пьер» и «Светские львы» сделали его известным. Третья попытка покорить Голливуд оказалась удачной — актер сыграл в трех частях культовой саги «Матрица», а также снялся в фильмах «Женщина-кошка» и «В ловушке времени». Добившись успеха, он продолжил сниматься в европейских фильмах, регулярно получая хорошие отзывы от критиков и награды кинофестивалей, в том числе и в Каннах. Фильмография актера насчитывает более 50 картин.