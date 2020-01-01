Генерал Де Голль
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Генерал Де Голль

Генерал Де Голль (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, De Gaulle
Драмы, Исторические104 мин18+

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Сюжет

Первый биографический фильм о крупнейшем политике XX века, снятый у себя на родине во Франции. Картина охватывает события, которые происходили с конца мая по конец июня 1940 года и сделали Шарля де Голля (полковника, а затем генерала) настоящим символом французского Сопротивления.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Генерал Де Голль»

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