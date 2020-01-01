Генерал Де Голль (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Первый биографический фильм о крупнейшем политике XX века, снятый у себя на родине во Франции. Картина охватывает события, которые происходили с конца мая по конец июня 1940 года и сделали Шарля де Голля (полковника, а затем генерала) настоящим символом французского Сопротивления.



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