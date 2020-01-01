Генерал Де Голль (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, De Gaulle
Драмы, Исторические104 мин18+
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Сюжет
Первый биографический фильм о крупнейшем политике XX века, снятый у себя на родине во Франции. Картина охватывает события, которые происходили с конца мая по конец июня 1940 года и сделали Шарля де Голля (полковника, а затем генерала) настоящим символом французского Сопротивления.
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Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ГЛРежиссёр
Гэбриел
Ле Бомин
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- ИКАктриса
Изабель
Карре
- Актёр
Оливье
Гурме
- КМАктриса
Катрин
Муше
- ПААктёр
Пьер
Ансисс
- СКАктриса
Софи
Куинтон
- ЖКАктёр
Жиль
Коэн
- АЛАктёр
Ален
Ленгле
- ЛСАктёр
Лоран
Стокер
- Актриса
Филиппин
Леруа-Больё
- ГЛСценарист
Гэбриел
Ле Бомин
- АДПродюсер
Аисса
Джабри
- КГПродюсер
Кристофер
Гранье-Деферр
- ЖИПродюсер
Жан-Батист
Иера
- СБХудожник
Серджо
Балло
- АРХудожница
Анаис
Роман
- ЖДОператор
Жан-Мари
Дрюжо
- РТКомпозитор
Ромен
Труийе