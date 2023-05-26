Эрнест и Селестина: Новые приключения
Wink
Детям
Эрнест и Селестина: Новые приключения
9.02022, Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
Мультфильм, Криминал77 мин0+
Фильм в подписке «Wink Дети»

Эрнест и Селестина: Новые приключения (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Продолжение похождений неразлучных друзей — мышки Селестины и медведя Эрнеста, которые стремятся вернуть любовь к музыке на родине косолапого скрипача. Селестина и Эрнест теперь живут в одном доме, но вышедший из спячки медведь узнает, что у них нет денег даже на еду. Селестина предлагает другу выступить перед публикой на улице, но случайно разбивает его скрипку. Починить ее может только Октавиус, мастер, живущий на родине Эрнеста Тарабарии. Но медведь не просто так сбежал оттуда — жесткие порядки Тарабарии предполагают, что Эрнест должен следовать по стопам отца и стать судьей. Чувствуя вину, Селестина отправляется в далекое путешествие сама, но Эрнест не может бросить подругу на произвол судьбы и идет следом. Добравшись до Тарабарии, они видят страну, в которой любое отклонение от нормы порицается. Музыка и вовсе запрещена, за исключением одной ноты, а значит Октавиус не сможет починить скрипку. Но главные герои не опускают руки.

Страна
Франция, Люксембург
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Криминал
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»