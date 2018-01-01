Wink
Эрнест и Селестина: Новые приключения
Актёры и съёмочная группа фильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

Режиссёры

Жюльен Шен

Жюльен Шен

Julien Chheng
Режиссёр

Актёры

Ламбер Вильсон

Ламбер Вильсон

Lambert Wilson
АктёрErnest
Полин Брюннер

Полин Брюннер

Pauline Brunner
АктрисаCélestine
Мишель Леруссо

Мишель Леруссо

Michel Lerousseau
АктёрNaboukov
Селин Ронте

Селин Ронте

Céline Ronté
АктрисаKamelia
Леванах Соломон

Леванах Соломон

Lévanah Solomon
АктрисаMila / Mifasol
Жан-Марк Паннетье

Жан-Марк Паннетье

Jean-Marc Pannetier
АктёрOctavius
Кристоф Лемуан

Кристоф Лемуан

Christophe Lemoine
АктёрChef police
Жорж Кодрон

Жорж Кодрон

Georges Caudron
АктёрJuge 1 / Policier 1
Жан-Филипп Пюмартин

Жан-Филипп Пюмартин

Jean-Philippe Puymartin
АктёрJuge 2
Шарлотта Эннекен

Шарлотта Эннекен

Charlotte Hennequin
АктёрJuge 3 / Voix d'ambiance

Сценаристы

Жан Реньо

Жан Реньо

Jean Regnaud
Сценарист

Продюсеры

Дамиен Брюннер

Дамиен Брюннер

Damien Brunner
Продюсер
Дидье Брюннер

Дидье Брюннер

Didier Brunner
Продюсер
Тибо Руби

Тибо Руби

Thibaut Ruby
Продюсер

Актёры дубляжа

Максим Сергеев

Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Андрей Пирог

Андрей Пирог

Актёр дубляжа
Юлия Зоркина

Юлия Зоркина

Актриса дубляжа
Александра Петрова

Александра Петрова

Актриса дубляжа

Композиторы

Венсан Куртуа

Венсан Куртуа

Vincent Courtois
Композитор