Актёры и съёмочная группа фильма «Эрнест и Селестина: Новые приключения»

Режиссёры
Актёры
АктёрErnest
Ламбер ВильсонLambert Wilson
АктрисаCélestine
Полин БрюннерPauline Brunner
АктёрNaboukov
Мишель ЛеруссоMichel Lerousseau
АктрисаKamelia
Селин РонтеCéline Ronté
АктрисаMila / Mifasol
Леванах СоломонLévanah Solomon
АктёрOctavius
Жан-Марк ПаннетьеJean-Marc Pannetier
АктёрChef police
Кристоф ЛемуанChristophe Lemoine
АктёрJuge 1 / Policier 1
Жорж КодронGeorges Caudron
АктёрJuge 2
Жан-Филипп ПюмартинJean-Philippe Puymartin
АктёрJuge 3 / Voix d'ambiance