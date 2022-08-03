Бум 2 (фильм, 1982) смотреть онлайн
О фильме
Сиквел лирической комедии с Софи Марсо, в которой разочарованная в романтике главная героиня встречает новую любовь. Вик Береттон уже исполнилось 15 лет. Ей кажется, что все самое интересное в жизни уже произошло. Вик рассталась с молодым человеком и уверена, что больше никогда ни в кого не влюбится. И все же когда она встречает в поезде красавчика Филиппа, девушка понимает, что ошибалась. Тем временем ее подруга Пенелопа спит со всеми парнями, до которых только может добраться, родители Вик с головой ушли в карьеру, а бабушка Пупетта размышляет, стоит ли ей выходить замуж за своего давнего любовника теперь, когда умерла его прежняя жена. Всем героям предстоит научиться справляться с испытаниями, которые им подбрасывает жизнь. Смотреть фильм «Бум 2» онлайн в хорошем качестве можно на сервисе Wink!
Рейтинг
- КПРежиссёр
Клод
Пиното
- Актриса
Софи
Марсо
- КБАктёр
Клод
Брассёр
- БФАктриса
Брижит
Фоссе
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- ПКАктёр
Пьер
Коссо
- АСАктёр
Александр
Стерлинг
- ШОАктриса
Шила
О’Коннор
- АГАктриса
Александра
Гонен
- ЖЛАктёр
Жан-Филипп
Леонар
- ЖЛАктёр
Жан
Лёврэ
- ДТСценарист
Даниель
Томпсон
- КПСценарист
Клод
Пиното
- МДПродюсер
Марсель
Дассо
- АППродюсер
Ален
Пуаре
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ВНАктёр дубляжа
Валерий
Немешаев
- МЙМонтажёр
Мари-Жозеф
Йойотт
- ЭСОператор
Эдмон
Сешан
- ВККомпозитор
Владимир
Косма
- РКомпозитор
Рено