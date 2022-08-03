Бум 2 (фильм, 1982) смотреть онлайн

Бум 2
9.31982, La boum 2
Драма, Мелодрама103 мин18+

О фильме

Сиквел лирической комедии с Софи Марсо, в которой разочарованная в романтике главная героиня встречает новую любовь. Вик Береттон уже исполнилось 15 лет. Ей кажется, что все самое интересное в жизни уже произошло. Вик рассталась с молодым человеком и уверена, что больше никогда ни в кого не влюбится. И все же когда она встречает в поезде красавчика Филиппа, девушка понимает, что ошибалась. Тем временем ее подруга Пенелопа спит со всеми парнями, до которых только может добраться, родители Вик с головой ушли в карьеру, а бабушка Пупетта размышляет, стоит ли ей выходить замуж за своего давнего любовника теперь, когда умерла его прежняя жена. Всем героям предстоит научиться справляться с испытаниями, которые им подбрасывает жизнь. Смотреть фильм «Бум 2» онлайн в хорошем качестве можно на сервисе Wink!

Страна
Франция
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бум 2»