Бум 2 (фильм, 1982) смотреть онлайн

Сиквел лирической комедии с Софи Марсо, в которой разочарованная в романтике главная героиня встречает новую любовь. Вик Береттон уже исполнилось 15 лет. Ей кажется, что все самое интересное в жизни уже произошло. Вик рассталась с молодым человеком и уверена, что больше никогда ни в кого не влюбится. И все же когда она встречает в поезде красавчика Филиппа, девушка понимает, что ошибалась. Тем временем ее подруга Пенелопа спит со всеми парнями, до которых только может добраться, родители Вик с головой ушли в карьеру, а бабушка Пупетта размышляет, стоит ли ей выходить замуж за своего давнего любовника теперь, когда умерла его прежняя жена. Всем героям предстоит научиться справляться с испытаниями, которые им подбрасывает жизнь.


