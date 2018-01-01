Wink
Фильмы
Бум 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Бум 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бум 2»

Режиссёры

Клод Пиното

Клод Пиното

Claude Pinoteau
Режиссёр

Актёры

Софи Марсо

Софи Марсо

Sophie Marceau
АктрисаVic Beretton
Клод Брассёр

Клод Брассёр

Claude Brasseur
АктёрFrançois Beretton
Брижит Фоссе

Брижит Фоссе

Brigitte Fossey
АктрисаFrançoise Beretton
Ламбер Вильсон

Ламбер Вильсон

Lambert Wilson
АктёрFélix Maréchal
Пьер Коссо

Пьер Коссо

Pierre Cosso
АктёрPhilippe Berthier
Александр Стерлинг

Александр Стерлинг

Alexandre Sterling
АктёрMathieu
Шила О’Коннор

Шила О’Коннор

Sheila O'Connor
АктрисаPénélope Fontanet
Александра Гонен

Александра Гонен

Alexandra Gonin
АктрисаSamantha Fontanet
Жан-Филипп Леонар

Жан-Филипп Леонар

Jean-Philippe Léonard
АктёрStéphane
Жан Лёврэ

Жан Лёврэ

Jean Leuvrais
АктёрPortal

Сценаристы

Даниель Томпсон

Даниель Томпсон

Danièle Thompson
Сценарист
Клод Пиното

Клод Пиното

Claude Pinoteau
Сценарист

Продюсеры

Марсель Дассо

Марсель Дассо

Marcel Dassault
Продюсер
Ален Пуаре

Ален Пуаре

Alain Poiré
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Овчинникова

Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Рудольф Панков

Рудольф Панков

Актёр дубляжа
Ольга Гаспарова

Ольга Гаспарова

Актриса дубляжа
Сергей Чекан

Сергей Чекан

Актёр дубляжа
Валерий Немешаев

Валерий Немешаев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Мари-Жозеф Йойотт

Мари-Жозеф Йойотт

Marie-Josèphe Yoyotte
Монтажёр

Операторы

Эдмон Сешан

Эдмон Сешан

Edmond Séchan
Оператор

Композиторы

Владимир Косма

Владимир Косма

Vladimir Cosma
Композитор
Рено

Рено

Renaud
Композитор