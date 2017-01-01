Ой, мамочки (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.32017, Telle mère, telle fille
Драмы, Комедии90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Мадо — самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери мама…
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb
- НСРежиссёр
Ноэми
Сальо
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актриса
Камилль
Коттен
- Актёр
Ламбер
Вильсон
- КЖАктриса
Катрин
Жакоб
- ЖБАктёр
Жан-Люк
Бидо
- МДАктёр
Микаэль
Диштер
- ССАктриса
Стефи
Сельма
- ФВАктёр
Филипп
Вие
- Актриса
Оливия
Коте
- ШДАктёр
Шарли
Дюпон
- НССценарист
Ноэми
Сальо
- КЖПродюсер
Камиль
Женте
- РСПродюсер
Реми
Сервони
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- ПАОператор
Пьер
Аим
- Композитор
Матьё
Шедид