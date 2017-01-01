Ой, мамочки
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Ой, мамочки

Ой, мамочки (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Telle mère, telle fille
Драмы, Комедии90 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Мадо — самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери мама…

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.1 IMDb