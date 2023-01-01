Биография

Камилль Коттен — французская актриса. Родилась в Париже 1 декабря 1978 года. Училась в Парижском университете, где изучала английскую литературу. В это же время ходила на актерские курсы, играла в различных спектаклях, включая «Мастера и Маргариту». Снималась в рекламном видео для SoftBank. Сегодня фильмография Камилль Коттен насчитывает более 50 работ. Актрису можно встретить в картинах «Дом Gucci», «Союзники», «Тихий омут», «В первый раз», «Газели», «Ирис». Также Коттен озвучивала персонажей мультфильмов «Икар» и «Семейка монстров».