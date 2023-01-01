Убивая Еву (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудница разведки охотится за убийцей, но постепенно ее отношение к делу становится чересчур личным. Триллер «Убивая Еву» смотреть можно и ради напряженных поворотов сюжета, и ради драматичной актерской игры Сандры О и Джоди Комер.



Ева Поластри работает в особом отделе МИ-6 по расследованию международных преступлений и подключается к делу о поимке наемной убийцы, называющей себя Вилланель. Имея особый интерес к женскому почерку в совершении преступлений, Ева все больше проваливается в кроличью нору за психопаткой, которая с присущим ей стилем выполняет один заказ за другим. Постепенно спецагент развивает одержимость этой блестящей наемницей, а та, в свою очередь, начинает чувствовать интерес к преследовательнице. Стараясь как можно больше узнать друг о друге, две женщины на противоположных сторонах баррикад все больше проникаются взаимно�й симпатией.



Погони, хитро придуманные убийства и игра в кошки-мышки между двумя героинями ждут вас в этом приключенческом триллере. Сериал «Убивая Еву» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink в подписке Amediateka.





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