Убивая Еву (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Сотрудница разведки охотится за убийцей, но постепенно ее отношение к делу становится чересчур личным. Триллер «Убивая Еву» смотреть можно и ради напряженных поворотов сюжета, и ради драматичной актерской игры Сандры О и Джоди Комер.
Ева Поластри работает в особом отделе МИ-6 по расследованию международных преступлений и подключается к делу о поимке наемной убийцы, называющей себя Вилланель. Имея особый интерес к женскому почерку в совершении преступлений, Ева все больше проваливается в кроличью нору за психопаткой, которая с присущим ей стилем выполняет один заказ за другим. Постепенно спецагент развивает одержимость этой блестящей наемницей, а та, в свою очередь, начинает чувствовать интерес к преследовательнице. Стараясь как можно больше узнать друг о друге, две женщины на противоположных сторонах баррикад все больше проникаются взаимно�й симпатией.
Погони, хитро придуманные убийства и игра в кошки-мышки между двумя героинями ждут вас в этом приключенческом триллере. Сериал «Убивая Еву» смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink в подписке Amediateka.
Все сезоны сериала Убивая Еву смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыБоевики, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
- ГБРежиссёр
Гарри
Брэдбир
- Актриса
Джоди
Комер
- Актриса
Сандра
О
- Актриса
Фиона
Шоу
- Актёр
Ким
Бодния
- Актёр
Оуэн
МакДоннелл
- ШДАктёр
Шон
Делани
- ЭБАктёр
Эдвард
Блюмель
- Актриса
Камилль
Коттен
- КХАктриса
Кирби
Хауэлл-Батист
- РГАктёр
Роберт
Гилберт
- ФУСценарист
Фиби
Уоллер-Бридж
- ЛНСценарист
Лора
Нил
- ЭФСценарист
Эмиральд
Феннел
- АДСценарист
Айзис
Дэвис
- Продюсер
Сандра
О
- ФУПродюсер
Фиби
Уоллер-Бридж
- СВПродюсер
Сэлли
Вудворд Джентл
- КМХудожник
Кристиан
Милстед
- ЛУХудожница
Линда
Уилсон
- ГДМонтажёр
Гари
Доллнер
- КРМонтажёр
Ксавьер
Расселл
- ДКОператор
Джулиан
Корт
- ККОператор
Карлос
Каталан
- КЧКомпозитор
Кифес
Чанция
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс