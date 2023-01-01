Биография

Сандра О — канадская актриса. Обладательница премии «Золотой глобус» за исполнение лучшей женской роли в драматическом сериале. Родилась в Оттаве 20 июля 1971 года. В детстве девочка начала профессионально заниматься балетом. В школьные годы Сандра О исполнила главную роль в мюзикле «Канадский гусь». Позднее переехала в Монреаль, где поступила в Национальную театральную школу. После ее окончания участвовала в спектакле «Олеанна». Успех в кино актрисе принесли роли писательницы в «Дневнике Эвелин Ло» и журналистки Адриенны в «Жизни Кларксон». А за образы в лентах «Двойная радость» и «Последняя ночь» удостоилась награды «Джини» — высшей национальной кинопремии Канады. В послужном списке Сандры картины «Уроки любви», «Красная скрипка», «Дневники принцессы», «Анатомия страсти», «Робоцып», «Кроличья нора», «Мистер Бин».