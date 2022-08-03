Коктейль из шпионского детектива и черного юмора возвращается. А вместе с ним и дуэт Джоди Комер и Сандры О, получивших награды за лучшие женские роли на BAFTA и «Золотом глобусе». Если вам нравятся смелые динамичные проекты с яркими героинями, то не пропустите 3 сезон сериала «Убивая Еву» в подписке Amediateka на Wink.



В третьем сезоне Ева Поластри и Вилланель разбираются с последствиями финала предыдущего сезона. Вилланель всадила пулю в свою визави и оставила ее истекать кровью на одной из улочек Рима, но это не прошло для киллера бесследно. Не подозревая, что Ева выжила, Вилланель спешно играет свадьбу в Испании. Но праздник прерывает Даша, тренер, сделавшая из нее убийцу. Она предлагает Вилланель стать частью высшего эшелона группировки Двенадцать. Тем временем Ева после потрясения уходит из спецслужб, разводится с мужем и устраивается работать в корейский ресторанчик. Однако Кенни, теперь независимый журналист, убеждает ее снова взяться за дело Двенадцати.



Игра в «кошки-мышки» начинается вновь, и как всегда неизбежная встреча двух героинь наэлектризует воздух. Смотрите 3 сезон сериала «Убивая Еву» в подписке Amediateka.

