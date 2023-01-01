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Убивая Еву
1-й сезон

Убивая Еву (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.82018, Killing Eve 8 серий
Боевики, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Стильный сериальный триллер с Джоди Комер и Сандрой О. Если вам по душе закрученные истории, которые расшатывают привычные рамки жанра, то вам понравится сериал «Убивая Еву». 1 сезон от шоураннера Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») доступен в отличном качестве на Wink в подписке Amedaiteka.

Первый сезон знакомит с обычной работницей британских спецслужб Евой Поластри. Она узнает, что в Вене был убит русский политик. Агент предполагает, что преступление совершила женщина и начинает свое расследование. Тем временем киллер по имени Вилланель, красивая девушка с психопатическими наклонностями, возвращается домой с очередного задания. Ее встречает недовольный босс: в Вене Вилланель оставила в живых свидетеля, и теперь ей придется исправить свою ошибку.

Как на след наемной убийцы выйдет Ева и что произойдет, когда женщины столкнутся лицом к лицу? Расскажет сериал «Убивая Еву», смотреть который можно на видеосервисе Wink в подписке Amediateka.

Сериал Убивая Еву 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Убивая Еву»

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